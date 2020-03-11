Сеул, , 13:38 — REGNUM 11 марта посол США в Южной Корее посетил международный аэропорт «Инчхон», где ознакомился с процедурами карантинного контроля пассажиров, вылетающих в США. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

Известно, что Гарри Харрис посетил второй терминал аэропорта, где получил данные о проверках от представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи и компании Incheon International Airport Corporation, наблюдал за процессом карантинного контроля пассажиров, отправляющихся в Атланту, и принял участие в измерении температуры пассажирам.

«Визит в международный аэропорт «Инчхон», в рамках которого я ознакомился с мерами правительства Южной Кореи, направленными на борьбу с вирусом, и работой с пассажирами, отправляющимися в США, был прекрасным. Я был впечатлён серьёзными и всеобъемлющими усилиями правительства по борьбе с распространением вируса. Спасибо за ваш тяжелый труд», — написал посол США в своем аккаунте в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в международном аэропорту «Инчхон» усилили карантинный досмотр пассажиров, отбывающих за рубеж. С 5 марта в аэропорту действует трехэтапная система досмотра.

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