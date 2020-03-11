Киев, 11 марта 2020, 13:32 — REGNUM Украинские формирования в Донбассе уполномочены вести ответный огонь по «агрессору», заявил президент Украины Владимир Зеленский, представляя нового главу министерства обороны Украины.

По его словам, боевики ВСУ «уполномочены всегда давать адекватный, мощный ответ».

"Тот, кто думает, что можно безнаказанно стрелять в украинских солдат, фатально ошибается», — добавил Зеленский.

Напомним, в ходе утренних обстрелов украинскими силовиками территории ДНР в посёлке Гольмовский получили повреждения шесть домов.

Читайте также: Украинские формирования обстреляли посёлок Гольмовский — СЦКК ДНР