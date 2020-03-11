Киев, 11 марта 2020, 13:32 — REGNUM Украинские формирования в Донбассе уполномочены вести ответный огонь по «агрессору», заявил президент Украины Владимир Зеленский, представляя нового главу министерства обороны Украины.
По его словам, боевики ВСУ «уполномочены всегда давать адекватный, мощный ответ».
Напомним, в ходе утренних обстрелов украинскими силовиками территории ДНР в посёлке Гольмовский получили повреждения шесть домов.
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