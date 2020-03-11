Сухум, , 13:31 — REGNUM На площади Свободы в Сухуме 11 марта собралось порядка 200 человек, к месту, где проходит голодовка против коррупции. Об этом сообщает Sputnik.

Как передает корреспондент агентства, на «стихийный митинг» продолжают прибывать люди. Сообщается, что собравшиеся являются сторонниками принятия в стране 20 статьи Конвенции ООН против коррупции.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта в Сухуме трое человек начали голодовку, требуя включения в антикоррупционный законопроект всех положений конвенции. Потом к ним присоединились еще трое. Они также собрали более 8 тыс. подписей в свою поддержку.

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