Вильнюс, , 13:20 — REGNUM Угроза распространения коронавируса не стала причиной отмены массовых мероприятий по случаю празднования 30-летия независимости Литвы сегодня, 11 марта, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В Литве сегодня — выходной день, из-за угрозы распространения вируса отменить решили только некоторые торжественные мероприятия в закрытых помещениях.

С самого утра на вильнюсском кладбище Расу традиционно прошла церемония почтения памяти подписантов Акта о независимости 16 февраля 1918 года, на Кафедральной площади возле памятника Гедиминасу организованно собралась молодёжь для шествия «По пути Литовского государства». В полдень по местному времени на площади Симонаса Даукантаса рядом с Дворцом президента пройдёт торжественная церемония поднятия флагов трёх стран Прибалтики — Литвы, Латвии и Эстонии. Во время официального мероприятия с поздравительной речью выступит президент Гитанас Науседа, традиционно прозвучат три почётных залпа, состоится полёт истребителей так называемой миссии воздушной полиции НАТО, церемония прочтения Акта о независимости от 11 марта 1990 года.

Весь день в костёлах будут проходить мессы, отдельные мероприятия, церемонии, выставки и лекции в разных частях Вильнюса.

Вечером на проспекте Гедиминаса организуется зажжение 30 символических костров. В дворике Дворца президента концерт классической музыки, а на Кафедральной площади большой праздничный концерт с участием главных звёзд литовской эстрады, который завершится салютом.

На мероприятия жителей зазывают в том числе и с полностью бесплатным в этот день общественным транспортом.

Напомним, в Литве в настоящий момент диагностировано три случая заражения коронавирусом, в стране введён режим чрезвычайной ситуации.