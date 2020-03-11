Вильнюс, , 13:14 — REGNUM

Президент Литвы совершенно прав, у России нет и не может быть «общего геополитического пространства» с НАТО, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 11 марта, комментируя высказывания Гитанаса Науседы.

Как сообщалось ранее, президент Литвы заявил, что «Запад должен требовать ответственности России за её агрессивные действия на международной арене» и что «позволить России быть частью общего геополитического пространства было бы стратегической ошибкой».

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«Президента Литвы стоит поблагодарить за вклад в воспитание патриотического духа граждан России и формирование у них правильного понимания современного мира. Согласимся с ним, что у нашей страны нет и не может быть «общего геополитического пространства» с НАТО. И да, при той политике, которую НАТО проводит в отношении нашей страны, у неё остаётся очень мало общих интересов с этим блоком и входящими в него странами. Наши ценности тоже различны: мы разные цивилизации.

И от принципов, как правильно говорит Науседа, отказываться нельзя. Мы это, однако, сделали в 1980-е годы, и страна покатилась вниз, а Запад сумел в значительной мере подмять её под себя. Причём Россия оказалась тогда подмята не только западными державами, но и мелкими странами типа Литвы. Конечно, для них то, что произошло в 2014 году и в последующие годы, — обидное разочарование.

Придётся, однако, Вильнюсу с реалиями смириться. А нам — ещё раз поблагодарить тех наших мудрых соотечественников, которые ещё в условиях прозападной Российской Империи в середине XIX века предупреждали, чем закончится этот дрейф от родного и отеческого в сторону Запада.