11 марта 2020 | Время чтения 11 мин

Григорий Анисонян, , 13:06 — REGNUM О работе с мировой армянской диаспорой, конкретных программах, первоочередных и долгосрочных задачах редакции газеты «Ноев Ковчег» рассказал Заре Синанян, главный уполномоченный по делам диаспоры Республики Армения.

Заре Синанян © Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»

Григорий Анисонян: Заре Нуранович, каковы главные направления деятельности верховного комиссара по делам диаспоры Армении? Какие программы реализуются в настоящее время и планируются?

Заре Синанян: Можно выделить три основных направления. Первое — максимальная интеграция мировой диаспоры и Армении. У армянской диаспоры — огромный потенциал, и для того, чтобы его полнее использовать во благо нашего народа, где бы он ни проживал, необходимо аккумулировать национальный ресурс. Речь идет о профессиональном, интеллектуальном, культурном, а также финансовом ресурсах. Задача непростая. Для ее решения необходимо планировать работу, выстраивать отношения с диаспорой на новом уровне. Главное при этом — взаимное доверие и уважение, чувство взаимозависимости.

Второе направление — создание предусловий для массовой репатриации армян в Армению. 5-миллионное население Армении к 2050 году — таково видение государства. Достигнуть этого путем естественного прироста населения вряд ли возможно. Репатриация может приблизить нас к такому показателя. Чтобы его достичь, надо в предстоящие 30 лет вернуть в Армению 2 миллиона человек. Для этого нужна соответствующая инфраструктура, нужен план создания предусловий. Самое главное — развитие экономики по нарастающей. Процесс уже идет, но экономический рост должен ускоряться. Необходимы новые рабочие места. Нужна новая судебная система, реформа которой реализуется в Армении в настоящее время. Каждый в Армении должен чувствовать себя защищенным законом. Народ уже доказал, что не хочет жить в стране, где законы не действуют, где правосудия не существует. После референдума 5 апреля 2020 года процесс реформирования судебной системы в стране пойдет с новой мощью.

Третье направление моей деятельности касается системы образования. Когда речь заходит о возвращении на историческую родину, большинство людей интересуются не столько рабочими местами, сколько вопросами обучения и образования своих детей. Все заинтересованы в том, чтобы дети получили хорошее образование. Среднее поколение наших соотечественников, которые проживают за рубежом, в основном говорит по-армянски. Молодежь уже не знает армянского языка. Для нее главный язык — русский, английский, французский и т.д. И чтобы интегрировать молодежь в армянское общество, необходимо разработать программу образования для репатриантов.

Григорий Анисонян: Вы сами говорите на нескольких языках…

Заре Синанян: Да, знаю армянский, английский, русский и испанский.

Также для репатриантов важна система здравоохранения. Люди должны быть уверены в том, что в случае каких-либо проблем со здоровьем им будет предоставлена в Армении квалифицированная медицинская помощь. Медицинское обслуживание должно быть на достойном уровне. Кроме того, людей надо будет обеспечить жильем. Не должно быть никаких препятствий для репатриации армян, откуда бы они ни приехали.

Григорий Анисонян: А как быть с русскоговорящими репатриантами? Насколько известно, сегодня в Армении открыты всего две школы, где изучается наряду с армянским русский язык. Попасть в них невозможно…

Заре Синанян: Именно об этом мы и говорим. На встрече с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко мы говорили об открытии в Армении русских школ и более интенсивном преподавании в армянских школах русского языка. Мы хотим, чтобы люди, у которых дети говорят на русском языке, не видели каких-либо серьезных проблем при переезде в Армению.

Другое важное направление работы — привлечение инвестиций для экономического роста. В диаспоре аккумулированы огромные финансовые ресурсы. И мы работаем с инвесторами из диаспоры для притока инвестиций в Армению. При этом важно не только привлечь, но и поддерживать вложенные инвестиции.

Григорий Анисонян: За восемь месяцев пребывания в должности верховного комиссара по делам диаспоры Вы приезжаете в Россию уже третий раз. Какие вопросы на повестке дня в Москве теперь?

Заре Синанян: Последний раз я был в России в сентябре прошлого года. Полгода позади. Я хочу проинформировать наших соотечественников, людей, с которыми я встречался также в июле прошлого года, о том, что происходит сегодня в Армении, какой прогресс достигнут в работе с диаспорой, что конкретно сделано за истекший период. Это для меня принципиально важно. Также мы обменяемся с представителями диаспоры мнениями о происходящем в Армении и России.

Григорий Анисонян: Каков маршрут в этот раз?

Заре Синанян: Москва, Подмосковье, Ярославль.

Через месяц приеду снова, отправлюсь в Ростов-на-Дону, Краснодар, Ставрополь, Пятигорск. На юге России проживает большая армянская община, она очень активна и тесно связана с Арменией, вовлечена практически во все процессы в стране.

Григорий Анисонян: Расскажите о Ваших визитах в другие страны.

Заре Синанян: Как уже говорилось выше, после моего назначения я трижды посетил Россию. Был на Кипре, несколько раз в США, на Украине, в Грузии.

Первый визит в США был осуществлен вместе с премьер-министром страны. Мы посетили Лос-Анджелес, Кремниевую долину.

Я был и на западном и на восточном побережье Америки. Встречался с общественными организациями, информировал соотечественников о происходящем в Армении, собирал информацию о жизни общины. Армяно-американскую общину я знаю хорошо, так как долгое время жил в США, активно занимался общественной деятельностью. Как и в России, армянская община в США очень большая, и с ней надо работать, чтобы как можно полнее использовать ее возможности.

На Украине наши соотечественники также активны. Но у меня сложилось впечатление, что украинской армянской общине уделялось раньше недостаточно внимания. Мы наладили отношения, установили достаточно тесные контакты и хорошо понимаем, что предстоит сделать.

Формат нашего сотрудничества на Кипре — трехсторонний, его участники — Армения, Кипр, Греция. Мы углубляем наше взаимодействие с кипрскими и греческими партнерами по всем направлениям — экономика, национальная безопасность, диаспора. Скоро состоится наша встреча в Греции, затем в Армении. Ищем различные направления, по которым можем сотрудничать и содействовать друг другу. У нас общие проблемы, общие интересы.

Грузия — наш северный сосед, где проживает большая армянская община, главным образом на юге, в Джавахети. Важно, чтобы армяне в Грузии, как и во всех других странах, были полноправными членами общества, интегрированы в его жизнь, сохраняя при этом армянскую идентичность.

Григорий Анисонян: Проблемы армянского населения в Грузии есть, по Вашему мнению?

Заре Синанян: Проблемы те же, что и в армянских общинах в других странах. В Грузии, правда, это чувствуется острее. Проблемы в основном связаны с сохранением армянского языка. Об этом нам говорили наши соотечественники на юге Грузии. Мы встречались с грузинскими официальными лицами, в том числе с руководителями губерний, где проживают армяне, и обсуждали многие вопросы. Работаем с официальными лицами, нашими грузинскими коллегами, для разрешения проблем в конструктивном ключе, в духе братства двух народов.

Григорий Анисонян: Могут ли СМИ, на Ваш взгляд, способствовать объединению диаспоры? Как Вы оцениваете роль средств массовой информации для современного общества?

Заре Синанян: Я верю в важную миссию средств массовой информации — распространение правдивой и актуальной информации обо всем, что происходит на родине, в диаспоре, в жизни нашего народа в Армении и мире. Я всегда тесно сотрудничал со СМИ, когда жил в США. Был принципиально открыт и откровенен с ними и взамен рассчитывал на поддержку.

Сегодня в Армении есть определенные проблемы со СМИ, так как часть их принадлежит представителям прошлого режима, лицам, связанным с прежней властью. К сожалению, за прошедшие 20−30 лет некоторым из них удалось сосредоточить в своих руках большинство средств массовой информации. И даже после революции эти СМИ используются для того, чтобы очернить революцию, новое правительство. Они распространяют массу негативной необъективной информации о положении в стране. Цель — убедить народ в том, что никаких перемен нет и ситуация плохая. Намеренно замалчиваются положительные моменты, создается картина «конца Армении».

Все это не имеет с реальностью ничего общего. Никогда за последние 30 лет, как минимум после перемирия 1994 года, Армения не была такой сильной, какой является сегодня. И очень важно, чтобы те средства массовой информации, которые не связаны с прежней властью, распространяли правдивую, объективную информацию об Армении. Это не означает, что СМИ не должны критиковать правительство, не могут говорить открыто о существующих проблемах или неверных решениях. Конструктивная критика — важный компонент демократического общества, а именно такое общество мы строим в Армении. Критика не должна быть самоцелью, она не приносит пользы.

Григорий Анисонян: А как обстоит дело с теми СМИ, которые контролирует власть? Не освещают ли они события в Армении так же односторонне?

Заре Синанян: А какие средства массовой информации в Армении контролирует нынешняя власть? Я таких не знаю.

Если армянское общественное телевидение, например, придерживается такой линии, то оно продолжает негативные традиции, созданные прошлым режимом. В этом случае ситуацию надо менять. Есть газета «Айкакан Жаманак», которая была связана с премьер-министром…

Григорий Анисонян: А СМИ диаспоры?

Заре Синанян: То, что говорилось выше о попытках очернить нынешнюю власть и ситуацию в Армении, относится также и к СМИ диаспоры. В них также много антиправительственной пропаганды. Люди, которые за этим стоят, связаны с прошлым режимом, а армянский народ этот режим просто вышвырнул, категорически отверг.

Григорий Анисонян: Но в диаспоре есть и независимая пресса. К ней сегодняшняя власть относится, мягко говоря, безразлично…

Заре Синанян: Возможно. Но если это и имеет место быть, то не является целенаправленной линией, а, скорее, простым упущением.

У нашего государства сегодня серьезные проблемы, связанные с национальной безопасностью, экономикой, системой правосудия. И оно не может концентрироваться на всех вопросах. В идеальных условиях, конечно, необходимо, чтобы СМИ получали то внимание, которого они достойны. К сожалению, мы находимся не в идеальных условиях.

Григорий Анисонян: Некоторые СМИ писали, что Вы являетесь защитником ЛГБТ-сообществ и выступаете за продвижение их особых прав. Насколько этот вопрос актуален для армянского общества, по Вашему мнению?

Заре Синанян: Думаю, этот вопрос для Армении очень актуален в том смысле, что каждый человек в Армении должен быть защищен армянским законом, армянской властью вне зависимости от того, какого он цвета кожи, пола, на каком диалекте говорит, какая у него сексуальная ориентация. Для закона, для правительства все граждане равны.

Григорий Анисонян: Почему тогда люди традиционной ориентации, в отличие от тех, кто нетрадиционно ориентирован, не выходят на улицы для объявления своей сексуальной принадлежности?

Заре Синанян: В Армении этого не происходит.

Григорий Анисонян: Это имело место. Люди нетрадиционной ориентации выходили на улицу с целью пропаганды, что ли?

Заре Синанян: Если армянский гражданин не нарушает тот или иной армянский закон, проблемы в его сексуальной ориентации я не вижу. У нас такой маленький народ, а проблемы такие большие, что мы не можем допустить его разделения. Если люди нетрадиционной ориентации служат народу, государству, какая может быть проблема? Я против психологического воздействия на этих людей и выступаю за то, чтобы мы жили сами и давали жить другим. Для меня самое важное, чтобы люди служили своему народу, своему государству.

Григорий Анисонян: Зарубежный опыт управления, который Вы приобрели на посту мэра Глендейла штата Калифорния в США, Вам помогает?

Заре Синанян: Конечно, помогает в плане мировоззрения, опыта, организации работы.

Григорий Анисонян: Что бы Вы пожелали нашим соотечественникам в России?

Заре Синанян: Я желаю всем хорошего здоровья, удачи, не терять связи с исторической Родиной, сохранять родной язык. Чтобы наши соотечественники в России были преисполнены надежды на светлое будущее Армении, нашего народа и в меру своих возможностей помогали. Чтобы мы создали такое государство, в котором мечтали бы жить все армяне независимо от того, где они родились и на каком языке говорят.

Хочу поздравить газету «Ноев Ковчег» с той работой, которую она ведет. Для многочисленной российской диаспоры она очень важна. Я знаю, как трудно для печатной прессы существовать в реалиях XXI века, и хочу поблагодарить издание за эту работу.

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»