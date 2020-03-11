Киев, , 13:08 — REGNUM Председатель Госдумы России Вячеслав Володин отдельно поприветствовал присутствующих сегодня, 12 марта, в зале пленарных заседаний Госдумы депутатов крупнейшей оппозиционной фракции Верховной рады «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), входящих в межфракционное объединение «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина, Россия, Германия, Франция».

«Давайте поприветствуем наших коллег из парламента Украины… Вчера была встреча, в рамках этой встречи мы договорились создать рабочую группу, а вообще, идет формирование большого межфракционного депутатского объединения «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина, Россия, Германия, Франция», — обратился Володин к депутатам.

Госдума приветствовала украинских коллег аплодисментами.

«В рамках парламентского измерения нам необходимо сделать все возможное для того, чтобы мир пришел на украинскую землю, для того, чтобы мы с вами сделали все, чтобы законодательно обеспечить решения глав государств «нормандской четверки», чтобы были выполнены Минские соглашения», — подчеркнул спикер Госдумы.

Он призвал украинских коллег «приезжать и строить отношения на принципах добрососедства, открытости, отсутствия двойных стандартов и невмешательства в дела суверенного государства».

«Нас многое объединяет, от нас зависит сделать так, чтобы в будущем мы жили дружно и делали все для развития отношений между нашими странами. Спасибо, поприветствуем, это первая делегация [за последние годы]», — отметил Володин.

ИА REGNUM напоминает, что делегация украинских депутатов начала визит в Россию еще накануне. 10 марта прошла отдельная встреча Володина с главой политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком, а также встреча на уровне делегаций.

Сегодня, 11 марта, президент России Владимир Путин провёл встречу с Володиным и Медведчуком, посвященную идее создания парламентского измерения «нормандского формата» по урегулированию ситуации в Донбассе. В ходе переговоров стороны обсудили уже сделанные шаги в этом направлении и планы на ближайшую перспективу.

Депутаты украинской Рады не посещали Москву с 2013 года.