Москва, , 13:11 — REGNUM Соединенные Штаты Америки взяли Украину под внешнее управление и пытаются обеспечить её существование за счёт России. Об этом заявил президент РФ в интервью ТАСС для спецпроекта «20 вопросов Владимиру Путину».

По его словам, США «Украину обхаживают», но финансировать её не собираются. В Вашингтоне предпочитают, чтобы Украина жила в том числе на российские деньги.

«Сами не хотят им деньги давать», — сказал Путин.

Он пояснил, что говорит в частности о средствах, которые Россия тратит на газовый транзит в Европу через украинскую территорию. США ввели санкции против проекта газопровода «Северный поток — 2» под предлогом обеспечения этого транзита, хотя такой довод является странным.

Глава государства добавил, что новое транзитное соглашение между Россией и Украиной должно было бы привести к отмене санкций, но этого не происходит. США таким образом обеспечивают конкурентные преимущества своему сжиженному газу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин затруднился дать точную оценку текущему уровню российско-американских отношений. «Где-то на троечку», — отметил он.

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