Джокьякарта, Индонезия, , 12:58 — REGNUM Король Нидерландов Виллем Александр вместе с супругой отправились в Джокьякарту, где встретились с султаном Хаменгку Бувоно Х, сообщает Antara.

Издание отмечает, что король Нидерландов прибыл во дворец Джокьякарты около 10:55 по местному времени. Спустя 30 минут стороны обменялись сувенирами.

Султан заявил, что ничего конкретного не обсуждалось с королем Нидерландов.

«Просто болтать», — заявил султан о беседе с королем Нидерландов.

Визит короля и королевы Нидерландов во дворец Джокьякарты является частью государственного визита в Индонезию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительства Индонезии и Нидерландов согласились активизировать сотрудничество в областях торговли, инвестиций и туризма.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия и Нидерланды активизируют экономические связи