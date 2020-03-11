Барнаул, , 12:56 — REGNUM Не только руководство минздравом Алтайского края, но и алтайский депутат Госдумы Николай Герасименко («Единая Россия») решили поставить себе в заслугу решение вопроса с закрытием районных больниц. Как следует из сообщения, опубликованного сегодня, 11 марта, на сайте алтайских единороссов, по итогам январской встречи алтайского парламентария с новым министром здравоохранения Михаилом Мурашко, проект типового положения о районной больнице/центральной районной больнице был переработан.

Речь идёт о дополнении, согласно которому при наличии в субъекте муниципальных образований с численностью населения менее 10 тыс. человек и удаленности населенных пунктов от медорганизаций районная больница может быть организована для оказания первичной специализированной и специализированной медицинской помощи.

По этому поводу сам Герасименко заявил о том, что поставлена точка в обсуждении неоднозначного положения о центральной районной больнице, по которому в районах с населением 15 тыс. жителей необходимо было закрыть ЦРБ.

«Здравый смысл возобладал», — отметил народный избранник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, после череды непрекращающихся скандалов, связанных с оптимизацией первичного звена в здравоохранении Алтайского края, министр здравоохранения региона Дмитрий Попов заявил, что ни одна районная больница не будет закрыта.

По его словам, в ходе заседания в Минздраве РФ ему лично удалось убедить коллег, что в регионе нельзя закрывать больницы даже в районах, где проживает менее 20 тысяч человек.

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