Киев, 11 марта 2020, 12:58 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский официально представил украинским силовикам нового министра обороны страны Андрея Тарана. Трансляцию события вёл 11 марта офис президента Украины.
Мероприятие началось минутой молчания по погибшим в Донбассе боевикам ВСУ.
Зеленский назвал главным приоритетом работы Тарана повышение работоспособности Украины, а также призвал ВСУ уважать нового министра обороны.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный эксперт и журналист Юрий Бутусов заявил, что Таран по большей части занимался разведывательной и дипломатической службой и не имеет реального боевого опыта.
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