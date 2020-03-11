Ереван, , 12:54 — REGNUM Проект декларации о референдуме, посвященном конституционной реформе, зачитал председатель правительства Армении Никол Пашинян 11 марта на митинге в городе Гори.

По его словам, декларация референдума, который запланирован на 5 апреля, оценит прежние власти и политические процессы последних 30 лет. В документе написано, что с 1995 года по 2018 года все выборы, кроме 1999 года, «не выражали свободной воли народа», а в стране была создана «коррупционная система».

Пашинян заявил, что развитие армии в ближайшие пять лет планируется направить $2,5 млрд. Около половины этой суммы премьер-министр хочет получить от борьбы с коррупцией. «Эти деньги у Роберта Кочаряна и его семьи и у Сержа Саргсяна и его семьи», — заявил Пашинян.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля президент Армении Армен Саркисян опубликовал указ, согласно которому референдум по отставке членом и председателя Конституционного суда состоится 5 апреля.

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