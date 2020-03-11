Минск, , 12:52 — REGNUM Арестованный в марте 2019 года замгоссекретаря Совета безопасности Белоруссии Андрей Втюрин в ходе состоявшегося сегодня, 11 марта, заседания Коллегии по уголовным делам Верховного суда республики, заявил, что полностью признаёт свою вину в совершении коррупционных преступлений. Всего по делу проходит 16 обвиняемых — снятых с должностей высокопоставленных чиновников (на время ареста) и банкиров (в том числе Нацбанка Белоруссии).

«Вину признаю в полном объёме», — заявил Втюрин.

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Он обвиняется в получении взяток и подстрекательстве к даче взятки. Следователи КГБ Белоруссии квалифицировали его действия по ч.2 и 3 статьи 430 УК Белоруссии, а также ч.5 ст. 16 и ч.2 ст. 431. Инкриминируемая ему сумма взяток, по версии следствия, составляет около $200 тыс.

Показания на Втюрина дали другие обвиняемые по громкому уголовному делу. Ходатайства обвиняемого о слушании дела в закрытом режиме были отклонены.

Бывший начальник Втюрина, госсекретарь Совбеза Белоруссии Станислав Зась, трудоустроен генсеком ОДКБ. Александр Лукашенко год назад сообщал, что ему было известно о противоправной деятельности Втюрина ещё тогда, когда ныне подсудимый руководил Службой безопасности президента.

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