Москва, , 12:48 — REGNUM

Приглашение иностранцев в Москву на празднование Дня Победы по принципу «кто был нашим союзником во Второй мировой войне, тот и сегодня для нас желанный гость» — это ошибочный подход, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 11 марта, комментируя информацию о том, что президент США не приедет в российскую столицу 9 мая.

Как стало известно ранее, власти США по дипломатическим каналам сообщили российским коллегам, что Дональд Трамп не будет присутствовать на праздновании юбилея Победы. При этом сам Трамп осенью 2019 года говорил, что он «хотел бы поехать» в Москву.

«Это очень хорошо и правильно, что президента США Дональда Трампа не будет в Москве 9 мая. Приглашение иностранцев на этот наш сокровенный день по принципу «кто был нашим союзником во Второй мировой войне, тот и сегодня для нас желанный гость» было и является ошибкой. Часть тех стран-союзников, и США первые среди них, — сегодня наши противники, они мешают нам жить. Так зачем они нам на Красной Площади в наш День Победы?

Что же касается обоснования решения президента США, то, думаю, в американской элите есть чёткое понимание того непреложного факта, что во Второй мировой войне Советский Союз вышел победителем в противостоянии не только с Германией и Японией, но и с США и Великобританией. Формально американцы и англичане были нашими союзниками, но делали всё для истощения СССР, для того, чтобы создать себе возможность продиктовать Сталину и советскому народу условия послевоенного мироустройства. Но вышло наоборот, мы продиктовали так называемым «союзникам» условия послевоенного устройства в Европе — наиболее важном тогда для Советского Союза регионе. А США сразу после общей победы над Японией стали для нашей страны открытым врагом.