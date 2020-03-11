Анкара, , 12:56 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что граница для беженцев будет открыта до тех пор, пока Евросоюз не выполнит требование Анкары. Об этом глава государства сообщил, выступая в парламенте в столице Турции.

Глава турецкой республики подчеркнул, что требования страны будут изложены к 26 марта, когда состоится саммит Евросоюза.

Напомним, после обострения ситуации в сирийском Идлибе, где были убиты десятки турецких военнослужащих, помогающих боевикам, власти Турции приняли решение открыть границы для беженцев, стремящихся в Евросоюз.

Как отмечают эксперты, таким образом Эрдоган оказывает давление на Брюссель в целях более твердой поддержки интересов Анкары в Сирии.

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