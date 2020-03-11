Москва, , 12:38 — REGNUM В Минтрансе рассказали о вариантах решения проблемы с проездом для местных жителей по платным участкам дороги М4-Дон в районах Кущевский, Павловский, Кировский, передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта.

Вопрос подняла депутат Госдумы Наталья Боева («Единая Россия»). Она настаивается на необходимости ускорить строительство альтернативного проезда в этих районах. Депутат потребовала от замглавы Минтранса Дмитрия Зверева ответа, какие меры предпринимаются, чтобы снизить социальное напряжение жителей.

«По вопросу М4 — Дон и планам развития трассы. Дополнительно дам информацию, потому что с учетом распоряжения правительства РФ по соответствующим участкам, это по М4 и по оставшимся… с учетом, еще раз повторюсь, с учетом положительных заключений Главросэкспертизы на строительство дальнейших участков. Точно также готовы будем предоставить дополнительно сведения о существующих в настоящее время сведений об оплате и о существующих в настоящее время правилах и прогнозных правилах по снижению стоимости в соответствии с принятым или в случае вашей поддержки федеральным законом», — ответил Зверев на вопрос парламентария в ходе пленарного заседания Госдумы.