Москва, , 12:29 — REGNUM Законопроект, уточняющий проезд по платным автодорогам «без шлагбаумов», при помощи транспондера, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта.

Замглавы Минтранса Дмитрий Зверев не скрывает, что принятие закона вызвано введением в эксплуатацию ЦКАД, в целом же пункты оплаты тормозят движение по «платникам», поэтому предлагается введение системы автоматического списывания денег.

«Система «Свободный поток» только вводится, сейчас предусмотрена система открытой оплаты, что предполагает пункты сбора оплаты», — уточнил Зверев.

Законопроект устанавливает запрет на осуществление движения по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог на транспортных средствах без внесения платы за проезд в установленном порядке.

Владельцу платной автомобильной дороги, платного участка автомобильной дороги запрещается отказывать в предоставлении пользователю платной автомобильной дорогой или платным участком автомобильной дороги возможности использования платной автомобильной дороги или платного участка автомобильной дороги при условии наличия соответствующей возможности.

Правительство РФ предполагает введение штрафов за неоплату проезду.