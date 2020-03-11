Аддис-Абеба, , 12:33 — REGNUM Правозащитники призвали правительство Эфиопии восстановить доступ в интернет и к мобильным услугам, которые были отключены с января 2020 года в некоторых частях крупнейшего региона страны, Оромия. Об этом передает ВВС Amharic.

По данным правозащитной организации Human Rights Watch, данные ограничения нарушают права человека и должны быть сняты немедленно, так как многие жители региона не могут выйти на связь со своими родственниками.

По информации журналистов телерадиокомпании, правительство Эфиопии прибегало к блокировке интернета по меньшей мере восемь раз с тех пор, как премьер-министр страны Абий Амхед пришел к власти в 2018 году.

Напомним, что интернет блокировали во время массовых протестов, а также во время экзаменов в средней школе. Многие из этих инцидентов длились не более нескольких недель.

Однако нынешняя блокировка в западной части Оромии продолжается уже более двух месяцев. В некоторых районах региона также недоступна мобильная сеть.

В конце февраля высокопоставленный военный чиновник заявил журналистам, что отключение связи было полезным для операций против повстанцев, которые армия предпринимает против «бандитов».