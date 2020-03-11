Барнаул, , 12:19 — REGNUM После послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин открыл ящик Пандоры, после которого встал вопрос о преемнике. Это вызвало волнение и внутреннюю борьбу среди элитных групп в Кремле, считает алтайский политолог Константин Лукин, комментируя ИА «ПолитСибРу» предложение депутата Госдумы Валентины Терешковой («Единая Россия») обнулить сроки полномочий президента.

«Я полагаю, что Путин, допустив новые сроки для себя, дал сигнал элитам немного «притормозить» в поиске своего преемника. Он оставил возможность для себя, но вот будет ли он снова баллотироваться, этот вопрос еще не решен», — считает Константин Лукин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, предложение Валентины Терешковой прозвучало в ходе обсуждения поправок в Конституцию накануне, 10 марта, когда Госдума рассматривала соответствующий законопроект во втором чтении. Прибывший в нижнюю палату парламента российский президент Владимир Путин отметил, что этот вопрос нужно решать вместе с Конституционным судом.

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