Джакарта, , 12:18 — REGNUM Правительства Индонезии и Нидерландов согласились активизировать сотрудничество в областях торговли, инвестиций и туризма, потому что еще есть большой потенциал для стимулирования двусторонней торговли к более позитивному росту, сообщает Antara.

«Мы должны укреплять двустороннее сотрудничество в различных областях, особенно в морском секторе, управлении водными ресурсами, сельском хозяйстве и здравоохранении», — заявил министр экономики Индонезии Аирлангга Хартарто.

По его словам, Индонезия и Нидерланды также должны укреплять экономическое сотрудничество, одним из направлений которых является завершение переговоров по соглашению о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Индонезией и Европейским союзом.

Известно, что в 2019 году общий объем торговли между Индонезией и Нидерландами сократился на 21,7% до 4,2 млрд долларов США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительства Индонезии и Нидерландов договорились о расширении сотрудничества в области инфраструктуры и водных ресурсов.

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