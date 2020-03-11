Рига, , 12:13 — REGNUM Латвия доказала свою силу в борьбе с финансовыми преступлениями. Об этом, как пишет портал Tvnet. lv, сообщила председатель Ассоциации финансовой отрасли Латвии Санита Бояре.

По ее мнению, решение FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) снять с Латвии усиленный надзор и не включать её в «серый список» стран, где борьба с отмыванием средств ведётся недостаточно, а также присвоение S&P стране инвестиционного рейтинга А+ яркий сигнал рынку и взаимосвязанные события.

Бояре отметила, что за последние два года в Латвии создана новая система регулирования отрасли, которая станет основой для дальнейшего развития.