Киев, , 12:14 — REGNUM Президент России Владимир Путин сегодня, 11 марта, провёл встречу с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным и главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

Подробности переговоров сообщает пресс-служба украинской партии, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, на встрече обсуждалась идея создания парламентского измерения «нормандского формата» по урегулированию ситуации в Донбассе. Стороны обсудили уже сделанные шаги в этом направлении и планы на ближайшую перспективу.

«Конечно, если парламентарии на Украине, в России, в Германии и во Франции поддержат то, что делается на уровне исполнительной власти, мне кажется, это было бы очень хорошо, к месту. И я очень рассчитываю на то, что у Вас это получится — надеюсь, тоже при поддержке администрации Президента Украины. Мы со своей стороны всегда готовы включиться, я знаю настрой и французских, и немецких коллег на эту работу. И единственное, что могу сделать — это пожелать вам успехов», — заявил Путин Медведчуку.

В свою очередь, украинский политик отметил важность именно парламентского потенциала переговоров, с учетом того, что на Украине Верховная рада должна принять те законы, которые предусмотрены минскими соглашениями по урегулированию в Донбассе.

«Это и выборы, и амнистия, и особый статус, и изменения в Конституцию… Помощь наших коллег и Государственной Думы, и парламентов Франции и Германии здесь была бы не просто уместна, она бы была полезной: убедить наших депутатов в том, что Минские соглашения, как это считается, являются безальтернативными, для того чтобы реализовать их в полной мере через законодательную работу и тем самым приблизить мир на Украине», — подчеркнул Медведчук.

Глава Госдумы Владимир Володин заявил, что именно такой подход может быть эффективным.

«Многое делают главы государств, но парламенты могли бы работать так же эффективно в рамках реализации Минских соглашений, потому что законодательное обеспечение договоренностей, которые достигаются, желают лучшего. И именно это основная проблема сегодня у наших коллег на Украине, в Верховной раде. Поэтому этот диалог мы считаем необходимым наращивать», — отметил он.

На встрече было заявлено, что усилиями депутатов Госдумы и Рады создана рабочая группа, чтобы переходить от взаимоотношений в рамках обмена мнениями уже к обсуждению конкретных вопросов в том числе профильных комитетов, специалистов в конкретных областях.

ИА REGNUM напоминает, что 12 ноября 2019 года в Верховной раде было создано межфракционное депутатское объединение «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина — Россия — Германия — Франция», которое возглавил Виктор Медведчук. Именно с этого шага и началась работа парламентского измерения «нормандского формата» по урегулированию ситуации в Донбассе.

Накануне в Москве состоялась встреча делегации украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» с депутатами Государственной Думы Российской Федерации, посвященная дальнейшему продвижению этого формата.