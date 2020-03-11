Рига, , 12:07 — REGNUM Сегодня, 11 марта, в Ригу с официальным визитом прибывает президент Черногории Мило Джуканович, который, в различных комбинациях, руководит этой страной с 1991 года. Об этом пишет портал Nra.lv.

По данным журналистов, в Риге Джуканович встретится с президентом Латвии Эгилом Левитсом. Они обсудят двусторонние отношения, сотрудничество в рамках НАТО и политику расширения ЕС.

Кроме того, лидер Черногории возложит цветы к памятнику Свободы, посетит военную базу в Адажи, музей «оккупации». Движение на многих улицах в центре города будет ограничено.