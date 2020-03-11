Москва, , 12:06 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект об уголовной ответственности за нарушения в ходе всероссийского голосования, передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта.

Устанавливается ответственность за посягательства на право гражданина на участие в общероссийском голосовании.

Также наказание последует за фальсификацию итогов плебисцита, фальсификацию избирательных документов, документов референдума или бюллетеня общероссийского голосования.

Госдума в третьем чтении приняла поправки в Конституцию, итоги всероссийского голосования являются основанием вступления их в силу.