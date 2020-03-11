Киев, , 11:58 — REGNUM Украинский экономист Павел Вернивский раскритиковал «патриотов», которые сейчас усиленно радуются по поводу падения цен на нефть, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вернивский отмечает, что у России есть достаточный запас прочности, чтобы играть в такие игры, а вот Украину может очень сильно «потрясти».

"Я бы здесь больше беспокоился про Украину. К сожалению, наша страна тоже зависит от сырья. А цены на это сырье, и на зерно, и на металл, сильно коррелируют с ценами на нефть! Упадёт нефть — упадут цены на зерно и металл. А учитывая тёплую зиму и по прогнозам падение урожая, то может сильно пострадать наш экспорт», — анализирует специалист.

Также он напоминает, что Украина, в отличие от других стран, так и не создала своего фонда, который мог бы выступать подушкой безопасности.

«Так что повода для радости очень мало», — отмечает Вернивский.

Другой украинский эксперт, Михаил Гончар, заявил в комментарии изданию «Буквы», что удешевление топлива для автомобилей — единственный возможный позитив от падения цен на нефть, который получит Украина. Сейчас цена бензина А-95 держитсяна уровне 26,3−27,3 грн за литр, и по мнению эксперта, реалистичный порог снижения составляет 20−22 грн за литр. А вот дальнейшее понижение стоимости бензина уже обернется увеличением дефицита бюджета Украины, подчеркнул Гончар.

ИА REGNUM напоминает, что 10 марта стоимость барреля нефти Brent на лондонской бирже превысила 36 долларов. По сравнению с провалом 9 марта рост цены составил 7%.

6 марта ОПЕК и Россия не смогли договориться о сохранении сделки по ограничению добычи сырья, что и стало главной причиной скачков цен на нефтяном рынке.