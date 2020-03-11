Анкара, 11 марта 2020, 11:58 — REGNUM В идлибской зоне деэскалации в Сирии происходят единичные нарушения режима прекращения огня, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала NTV.
«Сейчас там происходят, хоть и небольшие, но нарушения режима прекращения огня», — сказал он.
Эрдоган добавил, что Анкара сообщает об этом России, «чтобы принимались необходимые меры».
Напомним, договорённости о перемирии в Идлибе были достигнуты на встрече российского и турецкого президентовВладимира Путинаи Реджепа Тайипа Эрдогана 5 марта.
Накануне в Анкаре начались переговоры между российскими и турецкими военными на тему происходящего в сирийской провинции Идлиб.
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