Анкара, , 11:58 — REGNUM В идлибской зоне деэскалации в Сирии происходят единичные нарушения режима прекращения огня, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала NTV.

«Сейчас там происходят, хоть и небольшие, но нарушения режима прекращения огня», — сказал он.

Эрдоган добавил, что Анкара сообщает об этом России, «чтобы принимались необходимые меры».

Напомним, договорённости о перемирии в Идлибе были достигнуты на встрече российского и турецкого президентовВладимира Путинаи Реджепа Тайипа Эрдогана 5 марта.

Накануне в Анкаре начались переговоры между российскими и турецкими военными на тему происходящего в сирийской провинции Идлиб.

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