Минск, , 11:57 — REGNUM Вопросы реализации подписанного 20 лет назад договора о Союзном государстве России и Белоруссии, о поставках российских энергоносителей в Белоруссию, а также ряд других вопросов двустороннего сотрудничества обсудили 11 марта в Москве премьер-министр России Михаил Мишустин и его белорусский коллега Сергей Румас.

Одним из важнейших вопросов предсказуемо стал нефтяной конфликт: в конце 2019 года Минск отказался закупать российскую нефть без скидки (отказа поставщиков вычитать вою премию из цены). Российские компании переориентировали экспорт, а Белоруссия начала переплачивать за «альтернативную» нефть из Норвегии и других стран.

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В итоге с начала года сократился двусторонний товарооборот. Румас считает, что не всё так плохо: одновременно отрицательное сальдо «уменьшилось на $100 млн» с начала года. Позитив минчане видят и в падении мировых цен на нефть.

«Та рыночная ситуация с ценами на нефть — она сближает наши позиции и уменьшает те цифровые расхождения, которые у нас есть», — сказал Румас российскому премьер-министру.

Мишустин также не стал драматизировать падение российско-белорусской торговли, отметив, что «сокращение экспорта российских товаров практически полностью было компенсировано ростом поставок белорусской продукции на наш рынок на 4,5%». Он также обратил внимание на российские инвестиции в экономику Белоруссии за прошлый год.

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