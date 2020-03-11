Черкесск, , 11:56 — REGNUM В 2025 году Карачаево-Черкесия отметит 200-летие со дня основания столицы республики — города Черкесска. Эту дату будут отмечать на государственном уровне. Указ об этом 7 марта 2020 года подписал президент РФ Владимир Путин, сообщили ИА REGNUM 11 марта в пресс-службе главы и правительства региона.

В документе рекомендуется принять участие в подготовке к проведению 200-летия со дня основания города Черкесска органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления.

Власти республики с одобрением встретили решение президента РФ о проведении юбилея столицы на высоком уровне. При подготовке к 200-летию будет осуществлено множество мероприятий, в том числе и для благоустройства города.

«Празднование 200-летия предполагает целый комплекс мероприятий по многостороннему развитию и благоустройству нашего города. Это еще один повод сделать Черкесск еще более прекрасным и комфортным для жизни», — прокомментировал событие в Instagram глава субъекта Рашид Темрезов.