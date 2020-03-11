Новосибирск, , 11:47 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области на заседании комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции раскритиковали уборку снега в региональной столице, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Поступает очень много жалоб от жителей по очистке тротуаров, парковочных карманов, — сказал депутат Евгений Смышляев. — Если по основным магистралям вопросов практически нет, то с тротуарами в этом году проблема. Я специально пару недель назад прошелся по Октябрьскому району. Я реально шел на уровне крыш машин».

Депутат Елена Тырина отметила, что на улице Есенина высота сугробов больше трех метров, снег вывезен только с критических мест, но он по-прежнему лежит в парковочных карманах. Эту ситуацию она оценила как «отсутствие согласованности и отсутствие главного управляющего органа».

А депутата Игорь Умербаев беспокоит состояние дорожного покрытия после схода снега.

«Сегодня мы много говорили о том, что от снега плохо чистят тротуары. Он скоро начнёт таять, и у нас на городских улицах начнется наводнение. С проезжей части воду заберут дождеприемники и канализационные колодцы, а на тротуарах будут лужи и слякоть — это нехорошо», — сказал председатель комиссии Заксобрания области по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции Александр Шпикельман, подводя итоги заседания.