Уфа, , 11:47 — REGNUM Объяснительные по поводу некачественной уборки снега во дворах должны будут предоставить главы районных администраций Уфы. Об этом сообщил первый заместитель главы городской администрации Салават Хусаинов на оперативном совещании в мэрии Уфы.

По его словам, главы районных администраций будут привлечены к дисциплинарной ответственности, поскольку во дворах сложилась тяжелая ситуация и от людей поступает очень много обращений по этому поводу.

Салават Хусаинов отметил, что чиновники обязаны были перераспределить спецтехнику, направив ее на уборку дворов, но это сделано не было.

Чиновник подчеркнул, что на уборку порядка 3,8 тысячи дворов в Уфе выделили лишь четыре единицы техники.

Отмечается, что совместный рейд по уфимским дворам пройдет 13 марта.

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