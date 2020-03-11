Джакарта, , 11:39 — REGNUM Правительства Индонезии и Нидерландов договорились о расширении сотрудничества в области инфраструктуры и водных ресурсов, включая меры по борьбе с наводнениями, для улучшения качества воды в нескольких регионах Индонезии, сообщает Antara.

Соглашение было подписано между министром инфраструктуры и водных ресурсов Нидерландов и министром общественных работ Индонезии в Джакарте.

В дополнение к борьбе с наводнениями, проект также имеет дело с изменением климата из-за повышения уровня моря.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее король Нидерландов Виллем Александр извинился перед Индонезией за агрессию, проявленную его страной во время колониального правления.

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