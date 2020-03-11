Дамаск, , 11:37 — REGNUM Вооружённые силы Турции начали постепенный отвод тяжёлого вооружения со своих наблюдательных постов в сирийском Идлибе. Данные действия идут в рамках заключённого 5 марта 2020 года соглашения между Россией и Турцией. Об этом пишет газета «Взгляд».

Эти договорённости оформлены Дополнительным протоколом к Меморандуму о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб от 17 сентября 2018 г.

Стороны договорились о прекращении всех боевых действий по существующей линии соприкосновения в Идлибской зоне деэскалации с 00 часов 01 минуты 6 марта 2020 года. Второй пункт протокола гласит о создании коридора безопасности к северу и югу от трассы М4 (Алеппо — Дамаск) по шесть километров в обе стороны.

Согласно второму пункту, с 15 марта по трассе М4 должно быть начато совместное патрулирование российскими и турецкими военными. Маршрут патрулирования — от населённого пункта Трумба, находящегося 2 километра западнее города Серакиб, и до населённого пункта Айн-эль-Хавр.

Следует заметить, что террористические группировки, которые контролируют значительную часть провинции Идлиб, отказались признавать соглашение между Турцией и Россией от 5 марта 2020 года. Речь идёт о группировках «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Исламская партия Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Хуррас ад-Дин» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).