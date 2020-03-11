Москва, , 11:29 — REGNUM

Абстракции в политике не работают, потому абстрактная «сменяемость власти» реальной ценностью не является, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 11 марта, комментируя заявления президента России Владимира Путина.

Как сообщалось ранее, во время своего выступления в Госдуме 10 марта Путин допустил возможность «обнуления» президентских сроков после вступления в силу обновленной Конституции — но только в том случае, если поправки в Основной закон будут поддержаны гражданами, а против «обнуления» сроков не будет возражать Конституционный суд.

«Я за сменяемость власти, но в сегодняшней ситуации в России эта «сменяемость» — абстракция. Где тот реальный кандидат, который сможет на деле конкурировать с Владимиром Путиным? Где та партия, которая может реально победить на выборах «Единую Россию»? Их нет.

Можно, конечно, заняться поиском виновных в этом и назвать среди первых президента и его команду — мол, это они все эти годы не давали появляться в стране новым политическим силам и, наоборот, всячески отвлекали избирателей на свои подставные креатуры, — и это будет правдой. Но вторая сторона правды заключается в том, что большая половина тех, кто сегодня выступает против предоставления Владимиру Путину возможности через четыре года вновь выдвинуть свою кандидатуру в качестве президента нашей страны, палец о палец не ударили, чтобы в стране появились реальные альтернативы и ему, и созданной им политической системе.

Поэтому повторю ещё раз: я против абстрактной «сменяемости»; абстракции в политике не работают.

Второй мой аргумент в пользу того, чтобы Владимиру Путину была предоставлена возможность ещё раз баллотироваться в президенты, заключается в том, что ему предстоит ещё очень много сделать для того, чтобы исправить совершённые в начале 2000-х годов ошибки. Они были сделаны и во внутренней, и во внешней политике. Эти ошибки — ярый антисоветизм и надежды на то, что Россия и Запад смогут договориться, станут одним целым.

Он уже начал эту исправительную работу, но она идёт по крохам. Сама жизнь заставит президента ускорить темпы и прилежно заниматься таким исправлением.

Думаю, однако, что реально выдвигаться в президенты в 2024 году Владимир Путин не будет. Он просто несколько отодвигает свару за высший пост и даёт возможность и себе, и нам готовить своих кандидатов к тем выборам. Это к лучшему, тем более учитывая международную турбулентность. Вопрос, однако, в том, воспользуемся ли мы, простые граждане, и те политические силы, которые выражают наши интересы, такой возможностью», — отметил Михаил Демурин.