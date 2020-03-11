Вашингтон, , 11:35 — REGNUM Бывший вице-президент США Джо Байден обменялся рукопожатием со своим оппонентом Берни Сандерсом. Это произошло на фоне доминирования Байдена в праймериз сразу в пяти из шести штатов.

Взяв примирительный тон, Джо Байден подчеркнул, что хочет «поблагодарить Берни Сандерса и его сторонников за их неустанную работу и страсть». «У нас одна цель, и вместе мы победим Дональда Трампа», — сказал Байден во время выступления в Филадельфии.

Ранее Байден предостерег сенатора Сандерса от «кровопролитных» праймериз, выразив опасение, что жесткие предвыборные столкновения между кандидатами на пост президента от Демократической партии могут нанести ущерб самой партии, что приведет к переизбранию республиканца Дональда Трампа на высший пост в стране.