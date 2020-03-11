Берлин, , 11:20 — REGNUM В итальянских тюрьмах находится 158 граждан Украины, осуждённых или подозреваемых в перевозке нелегальных мигрантов. Об этом сообщило 10 марта издание Deutsche Welle со ссылкой на данные МИД Украины.

По данным внешнеполитического ведомства, 131 человек отбывает наказание, а 27 ожидают решения суда. Все граждане Украины находятся на юге Италии.

В 2019 году по подозрению в транспортировке нелегалов было задержано 32 гражданина Украины, позже 18 из них отпустили. В 2020 году уже задержан один украинский моряк.

В МИД Украины отметили, что в Греции в 2019 году за аналогичные правонарушения были задержаны 36 украинских моряков, а в 2020 году — двое.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее осуждённый в Греции гражданин Украины обвинил МИД страны в бездействии. Мужчина более четырёх лет находится в греческой тюрьме, а всего, согласно приговору, он получил 70 лет тюрьмы.

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