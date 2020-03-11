Москва, , 11:05 — REGNUM Идет формирование большого межфракционного депутатского объединения «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина — Россия — Германия — Франция». Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

В ходе пленарного заседания депутаты Госдумы приветствовали группу парламентариев из Украины.

«Вчера была встреча, в рамках этой встречи мы договорились создать рабочую группу, а вообще идет формирование большого межфракционного депутатского объединения «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина — Россия — Германия — Франция». В рамках парламентского измерения нам необходимо сделать все возможное, чтобы мир пришел на украинскую землю», — заявил Володин.