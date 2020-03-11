Вашингтон, , 11:08 — REGNUM Члены Сената США Джим Риш и Джин Шахин одобрили соглашение правящей партии «Грузинская мечта» с оппозицией Грузии по проведению избирательной реформы. Об этом говорится в заметке, опубликованной 10 марта на сайте американского Сената.

«Я воодушевлена тем, что правительство Грузии делает первый шаг в выполнении своих обещаний по проведению избирательной реформы. Это имеет решающее значение для демократии их страны», — прокомментировала ситуацию сенатор Шахин.

Она также выразила надежду, что Грузия продолжит движение по пути демократии.

«Я очень рад, что в эти выходные все стороны грузинского политического спектра достигли соглашения, и рассчитываю на его полное выполнение в ближайшие недели и месяцы», — приводятся слова сенатора Риша по случаю консенсуса в Грузии.

При этом он также заявил, что ожидает в скором времени освобождения «политических заключенных».

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение о проведении избирательной реформы оппозиционные партии и «Грузинская мечта» подписали 8 марта. После этого представители оппозиции заявили, что им пообещали отпустить заключенных, которых оппозиционные силы считают наказанными за политическую деятельность. Представители правящей партии заявили, что обещаний таких не давали, а политических заключенных в стране нет.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии укрупняют мажоритарные округа перед выборами в парламент