Вашингтон, , 11:05 — REGNUM Сенатор Берни Сандерс находится перед серьезным выбором, считает нобелевский лауреат по экономике Пол Кругман. Несмотря на то, что, как пишет экономист в своем твиттере, у Сандерса нет шансов выиграть номинацию от Демпартии на президентские выборы, для сенатора далеко не всё потеряно.

Пол Кругман «Если он уйдет достойно, он сможет играть большую роль в формировании партийной повестки. У него есть существенное ядро поддержки, и демократам нужны эти голоса».

По его мнению, второй вариант — Сандерс продолжит держаться против своего конкурента Джо Байдена неделями и месяцами, «что приведет к потере всех рычагов влияния, которые у него сейчас есть», и в итоге Сандерс лишь поможет Дональду Трампу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам праймериз у демократов первое место занял бывший вице-президент США Джо Байден, далее идет Берни Сандерс. Элизабет Уоррен заняла третье место и заявила, что выходит из игры.