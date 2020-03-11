Москва, , 10:58 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла поправку в Конституцию, позволяющая президенту РФ Владимиру Путину баллотироваться на пятый срок, передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта.

Поправка должна пройти экспертизу Конституционного суда.

Согласно документу, ограничение для одного и того же лица в виде двух президентских сроков «не препятствует лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента Российской Федерации на момент вступления данной поправки в силу, участвовать в качестве кандидата на выборах президента Российской Федерации после включения указанной редакции в текст Конституции РФ на установленное поправкой допустимое число сроков, вне зависимости от числа сроков, в течение которых указанное лицо занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления данной поправки в силу».