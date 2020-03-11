Джакарта, , 10:56 — REGNUM Индонезия обязуется уточнить количество индонезийских граждан, проживающих в Италии после введения карантина, сообщает Antara.

«Мы продолжаем поддерживать контакт с посольством Индонезии в Италии. Когда итальянское правительство ввело карантин на территории страны, мы немедленно связались с нашим послом в Риме», — заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

По словам главы МИД Индонезии, страна следит за развитием событий в Италии.

По этой причине министерство иностранных дел Индонезии составит карту, связанную с количеством граждан Индонезии и их распределением по территории Италии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее иностранный гражданин с положительным результатом на коронавирус скончался в Индонезии в ночь с 10 на 11 марта 2020 года.

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