Москва, , 10:53 — REGNUM «Похоже, множество политологов и политтехнологов внутри России, а также их коллег — кремленологов за рубежом, остались сегодня без основной работы», — так депутат Госдумы Елена Панина («Единая Россия») прокомментировала сообщение о согласии Владимира Путина рассмотреть вопрос об обнулении президентских сроков в случае положительного заключения Конституционного Суда по данному вопросу.

По словам депутата, теперь повестка «трансфера власти», которая долгое время не давала покоя экспертному сообществу, исчерпана.

«Масштаб конституционных изменений столь велик, что, по сути дела, речь идёт о новом качестве конституции, что делает логичной и постановку вопроса об обнулении президентских сроков. Теперь интрига завершена, Путин принял решение оставаться у руля — несмотря на ощутимую фронду «столичного бомонда» и давление части элит, продвигавших различные сценарии ухода действующего президента с высшего государственного поста», — подчеркнула Панина.

По мнению Паниной, теперь слово за народом:

«Если люди почувствуют, что начинается движение в сторону улучшения жизни, меняется ситуация в сфере здравоохранения и социального обеспечения, то на абсолютно любых выборах кандидатура Путина останется безальтернативной».