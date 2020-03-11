Барнаул, , 10:52 — REGNUM Назначенный недавно по итогам конкурса на должность «сити-менеджера» Барнаула Вячеслав Франк определился со своим заместителем. Как сообщает сегодня, 11 марта, официальный сайт столицы Алтайского края, им стал Юрий Еремеев, занимавший ранее должность управляющего делами администрации Барнаула, председателя организационно-контрольного комитета.

Заместитель главы администрации Барнаула Юрий Еремеев Пресс-центр администрации Барнауа

Напомним, Еремеев Юрий Николаевич родился 31 января 1978 года в Барнауле. В 2002 году окончил с отличием Алтайский государственный технический университет имени И.И.Ползунова по специальности «технология машиностроения», в 2007 году — Барнаульский юридический институт МВД РФ по специальности «юриспруденция».

Нового главу Барнаула пришлось ждать почти полгода. Именно столько времени заняла процедура назначения после того, как пост сити-менеджера досрочно покинул Сергей Дугин. Оппозиционные силы и общественники уже не первый год безуспешно добиваются возврата всенародных выборов барнаульского градоначальника, поскольку ни один из сити-менеджеров ещё не доработал отведённый срок до конца.

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