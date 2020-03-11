Львов, Украина, 11 марта 2020, 10:54 — REGNUM Министерство образования Украины должно в первую очередь формировать украинское национальное самосознание, заявила бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион 10 марта в эфире львовского телеканала «НТА».
По словам политика, Украина не должна возобновлять подачу воды в Крым, а также обеспечить полную экономическую и гуманитарную блокаду тех регионов страны, которые не живут по украинским законам.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Фарион заявила, что на Украине должен сформироваться слой «агрессивных украинцев», которые не позволят русскоязычным гражданам Украины свободно «открыть свой «московский» рот».
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Напомним, в 2014 году после государственного переворота в Киеве, в котором участвовали, в частности, сторонники Фарион, в Крыму прошёл референдум о воссоединении полуострова с Россией, а в Донбассе Киев начал карательную операцию против нелояльного националистам населения.