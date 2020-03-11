Львов, Украина, , 10:54 — REGNUM Министерство образования Украины должно в первую очередь формировать украинское национальное самосознание, заявила бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион 10 марта в эфире львовского телеканала «НТА».

"Министерство образования по своему значению во время войны занимает не второе место после министерства обороны. И министерство обороны, и министерство образования — это на одной параллели министерства», — рассказала она

По словам политика, Украина не должна возобновлять подачу воды в Крым, а также обеспечить полную экономическую и гуманитарную блокаду тех регионов страны, которые не живут по украинским законам.

«Гангрену не лечат лавандовой водичкой. Гангрену отсекают», — подчеркнула экс-депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Фарион заявила, что на Украине должен сформироваться слой «агрессивных украинцев», которые не позволят русскоязычным гражданам Украины свободно «открыть свой «московский» рот».

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Напомним, в 2014 году после государственного переворота в Киеве, в котором участвовали, в частности, сторонники Фарион, в Крыму прошёл референдум о воссоединении полуострова с Россией, а в Донбассе Киев начал карательную операцию против нелояльного националистам населения.