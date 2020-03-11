Москва, , 10:49 — REGNUM Депутаты Госдумы на встречах с избирателями будут разъяснять поправки в Конституцию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«До всероссийского голосования на встречах со своими избирателями депутаты будут разъяснять каждую принятую Госдумой поправку к Конституции», — сказал Володин.

До вынесения поправок в Конституцию на общероссийское голосование депутаты будут встречаться со своими избирателями в регионах, отметил он.

«Накануне этот вопрос обсуждался на Совете Госдумы, и мы спланируем свой график работы в апреле таким образом, чтобы депутаты могли больше быть в регионах, общаться с людьми, отвечать на их вопросы относительно изменений в Конституцию», — заявил Володин.

Госдума в третьем чтении приняла поправки в Конституцию, документ направляется в Совфед.

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