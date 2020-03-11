Москва, , 10:48 — REGNUM Госдума в третьем чтении в целом приняла поправки в Конституцию, передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта.

Поправки поддержали 383 депутата, против — ноль, воздержались — 43 (фракция КПРФ).

Поправки были приняты во втором чтении 10 марта. Предложения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Также вводится новая для России процедура — общероссийское голосование.

Документ будет рассмотрен Совфедом, поправки должны поддержать не менее двух третей региональных парламентов. Конституционный суд также даст оценку предлагаемым изменениям.

Однако решение — за гражданами, всероссийское голосование намечено на 22 апреля 2020 года, этот день будет выходным.

Если граждане РФ поддержат поправки в Основной закон, он будет подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

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