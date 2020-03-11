Москва, , 10:41 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил переименовать КПРФ (большевиков) в меньшивиков, передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта.

«Коммунистам же после вчерашнего нужно переименовать себя в партию меньшевиков. Они единственные не согласились на досрочные выборы», — предложил Жириновский.

В целом же накануне в Госдуме была реальная политика, полагает депутат Госдумы.

«Вчера в Госдуме творилась реальная политика. Мы видели все ее аспекты: политические маневры, увидели, кто реально какую роль играет, кто отказной, кто ведомый, а кто ведущий. Так и должно быть в политике», — рассуждает он.

В связи с этим у политика возникли аналогии.

«Как бы вы отнеслись к врачу, который с утра скажет пациенту, что он смертельно болен, а после обеда: «Ой, я ошибся, будете жить долго»? Вот так действовала вчера правящая партия: сами предложили поправку о досрочных выборах Думы, сами же её и сняли», — возмущен Жириновский.