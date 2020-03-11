Москва, , 10:40 — REGNUM Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обращаются друг к другу по имени. Об этом российский лидер рассказал в интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».

«Он меня Владимиром называет, я его — Дональдом», — сказал Путин.

Вместе с тем глава государства затруднился сказать, с кем из президентов Соединенных Штатов, начиная Билла Клинтона, ему было комфортнее общаться.

«У меня со всеми были на самом деле достаточно конструктивные отношения», — отметил российский лидер.

Напомним, ранее в документе, опубликованном в электронной базе Федерального реестра США, сообщалось, что президент России Владимир Путин в 2018 году подарил лидеру США Дональду Трампу 12 серебряных монет. Набор монет был передан на хранение в Национальный архив Соединенных Штатов.

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