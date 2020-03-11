Тбилиси, , 10:36 — REGNUM Сенаторы США продолжают оказывать давление на правительство Грузии, чтобы добиться «освобождения всех лиц, задержанных по политическим мотивам». Очередное послание такого содержания опубликовали председатель комитета Сената по международным отношениям Джим Риш и сенатор Джин Шахин. Они выражают удовлетворение тем соглашением, которого правящая партия «Грузинская мечта» и оппозиция достигли 8 марта, и надеются, что в ближайшие недели и месяцы это соглашение будет полностью выполнено.

Джим Риш, слова которого передает его пресс-служба, напомнил, что он и Джин Шахин еще в начале текущего года направили письмо премьеру Георгию Гахария и выразили свое беспокойство происходящими в Грузии событиями, призвав его остановить процесс отступления от демократии.

«Соединенные Штаты ожидают от Грузии проведения осенью полностью свободных и справедливых выборов. Мы положительно оцениваем достигнутый сторонами сложный компромисс, который был необходим для прогресса грузинской демократии. Кроме того, мы приветствуем записанное в совместном заявлении в воскресенье (соглашение было достигнуто в воскресенье, 8 марта) обещание, касающееся действий, которые воспринимаются как ненадлежащая политизация судебной системы и избирательной системы Грузии, и ожидаем, что задержанные по политическим мотивам вскоре будут освобождены», — пишет от своего имени и от имени коллеги Джим Риш.

В резиденции посла США в Грузии представители правящей партии и оппозиции 8 марта подписали меморандум и совместное заявление о проведении парламентских выборов 2020 года по новой системе. Если парламент Грузии примет соответствующие поправки в Конституцию, то эти выборы пройдут с 1% барьером, а в парламент следующего созыва будут избраны 120 депутатов по пропорциональным спискам и 30 — по мажоритарным округам, число которых сократится почти в 2,5 раза. Кроме того, для формирования однопартийного правительства победившая на выборах партия должна будет набрать не менее 40% голосов.

После оформления этого соглашения лидеры правящей партии заявили, что никакой договоренности об освобождении задержанных по обвинению в уголовных преступлениях оппозиционных политиков достигнуто не было. Особый упор они делали на том, что в текстах меморандума и заявления конкретные имена и фамилии не записаны. А лидеры оппозиции продолжают настаивать на освобождении из заключения своих соратников, которых считают политзаключенными. В их числе бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава, обвиняемый в растрате почти 50 млн лари бюджетных средств.