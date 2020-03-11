Москва, , 10:42 — REGNUM Российский президент Владимир Путин оценил текущий уровень отношений с США менее чем на три балла по пятибальной шкале. Об этом он заявил в интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».

«Ну, где-то на троечку», — сказал глава Российского государства.

Он уточнил, что всё-таки нужно поставить оценку «ближе к тройке». В российско-американских отношениях есть положительные моменты, это сотрудничество в области борьбы с терроризмом и рост взаимного товарооборота за последние два года, пояснил Путин.

Президент РФ заявил, что не согласен с тезисом об особых правах США на международной арене. Об эксклюзивности американской нации говорил экс-президент США Барак Обама, напомнил Путин и отметил, что не может принять такую точку зрения.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин рассказал, что американский коллега Дональд Трамп обращается к нему по имени. «Он меня Владимиром называет, я его — Дональдом», — сказал российский лидер.

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