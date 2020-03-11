Москва, , 10:34 — REGNUM После принятия поправок в Конституцию будет готовиться порядка 50 правовых актов, это шанс в рамках «регуляторной гильотине». Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта, об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

«Сейчас идет работа по поводу ликвидации застарелых актов, так называемая «гильотина». Мне кажется сам подход не очень правильный, гильотина предназначена для других субъектов, для других целей, мы можем отрубить одну голову, но если нормального подхода к подготовке актов не будет, вырастет еще три, если не десять», — сказал Крашенинников.

Поправки в Конституцию дают возможность уточнить отраслевые законы.

«Появляется возможность, мы вынуждены будем подойти к законодательным актам с новой стороны с учетом поправок в Основной закон и, конечно, уже готовить законодательные акты с точки зрения новых норм, с точки зрения организации Конституции, выстраивания нашего правового регулировании, правил игры», — заявил парламентарий.